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Культура

Дробыш о перезапуске «Фабрики звезд»: «Это уже третья попытка»

Продюсер Дробыш усомнился, что перезапуск «Фабрики звезд» повторит успех оригинала
Пресс-служба Виктора Дробыша

Продюсер Виктор Дробыш в интервью интернет-изданию «Абзац» усомнился, что перезапуск «Фабрики звезд» ждет такой же успех, как и у оригинального шоу.

Дробыш отметил, что времена изменились, и вместе с ними поменялись способы доставки информации. По словам продюсера, в начале нулевых, когда запускалось шоу, большинство людей смотрели телевизор, поэтому молодым артистам было проще стать популярными через передачи.

«Сейчас поделиться своим творчеством и стать замеченным гораздо проще благодаря соцсетям. И к тому же это уже третья попытка перезапустить «Фабрику звезд», и самая удачная была от МУЗ-ТВ в 2017 году», — рассказал продюсер.

Впервые информация о возвращении «Фабрики звезд» появилась в Telegram-канале «Продюсер от бг» 2 июня. Как утверждает СМИ, премьера обновленного проекта намечена на начало 2027 года. На тот момент официального анонса от Первого канала не поступало.

4 июня генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст объявил на ПМЭФ о перезапуске шоу «Фабрика звезд». Он охарактеризовал перезапуск как историю классического соревнования продюсеров.

Ранее Матвиенко высказалась о перезапуске «Фабрики звезд».

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