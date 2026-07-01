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Культура

Матвиенко о перезапуске «Фабрики звезд»: «Это будет величайший Ренессанс»

Продюсер Игорь Матвиенко понадеялся на возвращение шоу «Фабрика звезд»
Pavel Kashaev/Global Look Press

Продюсер Игорь Матвиенко в беседе с изданием «Абзац» понадеялся на возвращение шоу «Фабрика звезд».

«Если это случится и успех произойдет, я думаю, что это будет величайший Ренессанс сегодняшнего времени», — отметил шоумен.

Матвиенко уверен, что именно это шоу давало молодым артистам раскрыться и стать популярными. По его мнению, процент звезд-«выпускников» этого проекта гораздо выше, чем в любой другой передаче.

Впервые информация о возвращении «Фабрики звезд» появилась в Telegram-канале «Продюсер от бг» 2 июня. Как утверждает СМИ, премьера обновленного проекта намечена на начало 2027 года. На тот момент официального анонса от Первого канала не поступало.

4 июня генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст объявил на ПМЭФ о перезапуске шоу «Фабрика звезд». Он охарактеризовал перезапуск как историю классического соревнования продюсеров.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что с нетерпением ждет перезапуска легендарной «Фабрики звезд». Он уверен, что проект привлечет к себе внимание как старых поклонников шоу, так и молодых зрителей, которые даже не знают об этой программе.

Ранее Дмитрий Колдун вспомнил, как на него напали после «Фабрики звезд».

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