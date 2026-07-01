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Культура

Волочкова в полемике с Shaman сравнила себя с Монсеррат Кабалье

Волочкова ответила на отказ Shaman от дуэта сравнением себя с Монсеррат Кабалье
Global Look Press

Анастасия Волочкова подчеркнула, что в первую очередь она балерина, и только потом – певица, поэтому не стоит ожидать от нее исполнения на уровне Монсеррат Кабалье. Так в беседе с Общественной Службой Новостей она ответила на отказ Shaman от дуэта.

Артистка подчеркнула, что никого не принуждала выходить с ней на сцену вместе, а лишь отметила, что такое шоу, в котором она бы выступала совместно с Ярославом Дроновым, могло бы быть интересно публике.

«Я его насильно не заставляла петь со мной. На нет и суда нет. Не могу сказать, что меня это задело или как-то умалило мои вокальные данные. Я не профессиональная певица, я только учусь вокалу, но азы уже освоила», — пояснила Волочкова, подчеркнув, что остается в первую очередь балериной, которая только учится петь.

Напомним, до этого Волочкова заявила о своем желании спеть дуэтом с Shaman, отметив, что совместное исполнение песни с таким сильным вокалистом покорит сердца слушателей. Она назвала Дронова сильным вокалистом, добавив, что у нее есть много новых песен, которые подойдут для исполнения в дуэте с ним.

Однако Shaman отказался записывать песню в дуэте с балериной, заявив, что не понимает цели и задачи такого сотрудничества, кроме как «хайпануть». По словам певца, он хочет записывать песни с музыкантами, которые ему интересны. Он привел в пример Григория Лепса, с которым дружит и сотрудничает.

Ранее Волочкова назвала единственного мужчину, с которым была счастлива.

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