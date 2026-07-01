Shaman сравнил Егора Крида с ребенком и напомнил о рекламе казино

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) заявил на пресс-конференции об инфантилизме коллеги Егора Крида. Его слова передает «СтарХит».

Shaman объяснил, что не вступал в конфликт его жены Екатерины Мизулиной и Крида из-за детского поведения артиста. По его мнению, посты коллеги о его супруге были наполнены излишней эмоциональностью.

«Вы же понимаете, что мне, взрослому мужчине, не с руки идти на конфронтацию и воевать с ребенком. А то можно ненароком зависимость подцепить. Например, начать рекламировать онлайн-казино на многочисленную аудиторию после той ужасной трагедии в «Крокус Сити». Интернет ведь помнит всё», — заявил певец.

В конце августа прошел концерт Егора Крида в «Лужниках» — выступление артиста посетили 80 тысяч человек. СМИ сообщали, что танцовщица исполнила «пикантный номер», затем Крид ее поцеловал.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала выступление «голой вечеринкой» из-за «развратных действий» на сцене. Сообщалось, что возрастное ограничение мероприятия — 12+. Она пообещала направить заявления в СК и прокуратуру.

После этого Егор Крид упрекнул Екатерину Мизулину в том, что она якобы разрушила психику детей тем, что публично целовалась с SHAMAN перед школьниками.

Ранее Shaman показал свои трусы.