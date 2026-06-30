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ЧМ-2026
Культура

Shaman показал свои трусы

Певец Shaman начал носить трусы
Кадр из трансляции

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) во время пресс-конференции сообщил, что начал носить трусы. На это обратила внимание блогерша Мария Погребняк в Telegram-канале.

«Веками крестьяне, князья, цари творили историю России без всякого нижнего белья. И этот факт не мешает ими восхищаться, ставить им памятники, изучать их в школах. Ох, но если кого-то действительно это интересует, хорошо, я продемонстрирую», — заявил артист.

После этих слов Дронов приспустил штаны и показал трусы.

В мае 2024 года Shaman рассказал, что никогда не носил трусы, потому что не понимает, зачем это нужно делать.

В мае 2026-го Shaman опубликовал новую песню «Россия-мама», в которой отражена идея противостояния России внешним вызовам. В клипе под подозрение «детектива Shaman» попадают журналист Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом), комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) и другие личности, признанные иноагентами в России. В какой-то момент их фотографии «оживают» и начинают петь вместе с Shaman о России.

Ранее Shaman заявил, что не отправился на СВО, потому что считает фронтом сцену.

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