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Культура

Вадим Галыгин рассказал, какие фильмы хотел бы снять

Комик Галыгин признался, что хотел бы снять детективы или триллеры
Илья Питалев/РИА Новости

Комик и телеведущий Вадим Галыгин признался, что хотел бы снимать детективы или триллеры, если бы стал режиссером. Об этом он рассказал kp.ru на премьере фильма «Фунтик» в Белоруссии.

По его словам, пока он не может ответить однозначно, хотел бы он стать режиссером.

«Я как бы и актером еще не стал. Я всего лишь артист. А актерская профессия — очень серьезная, этому надо учиться. У меня есть опыт игры, многолетний, но насколько моя работа актерски мощная, я не задумывался никогда. И на каких-то картинах, которые я писал и продюсировал, мне иногда говорили: «Сыграй сам этого персонажа!» - а я отвечал: «Нет, ребята, тут не я нужен, а профессиональный актер...», — сказал Галыгин.

Артист добавил, что частично чувствует себя постановщиком благодаря опыту работы в КВН и на телевидении. Он также подчеркнул, что не хотел бы работать юмористическим режиссером. Вместо этого его привлекают фильмы про расследования, маньяков, загадки. По его словам, он мог бы стать режиссером такого кино, если найдет в себе силы пойти и поучиться.

9 июня Вадим Галыгин признался, что готовит проект, посвященный бойцам СВО. Цель этого проекта заключается в сборе воспоминаний участников специальной военной операции по письмам, запискам и дневникам.

Ранее жена юмориста Галыгина объявила о беременности и раскрыла пол будущего ребенка.

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