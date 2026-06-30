«Это все, что я успел стырить»: Пушной рассказал, что забрал со съемок «Галилео»

Телеведущий и музыкант Александр Пушной призналась, что сохранил необычный сувенир со времен работы над научно-популярной программой «Галилео». Об этом он рассказал «Пятому каналу» после шоу «Дорогие гости» на «Ретро FM».

По его словам, авторы передачи в ходе съемок часто использовали его образ, чтобы наглядно показать различные производственные процессы. Так, из него делали торт, вафли и не только, однако такой реквизит ведущий никогда не забирал себе. Исключением стала только чугунная фигурка Пушного с гитарой, которую изготовили для съемок выпуска, посвященного чугунному литью.

«Помню, я говорю: «А что, никому не надо, что ли?» Они говорят: «Нет». Я себе забрал. И поэтому у меня дома стоит такой маленький чугунный я с гитарой. Это все, что я успел стырить оттуда», — рассказал Пушной.

Он добавил, что главной ценностью для него при этом остаются воспоминания о работе над проектом и любовь зрителей, которая не угасла спустя годы.

В феврале ведущий шоу «Маска» и певец Вячеслав Макаров рассказал, что одно из самых странных свиданий случилось с ним в институте. Макаров по ICQ договорился с девушкой о встрече. В день свидания он пришел на назначенное место, но никого не было. Артист позвонил даме, но та не ответила. По его словам, через час она написала ему СМС: «Извини, я забыла…» и он понял, что «это какая-то шиза, и заблочил» ее.

Ранее сообщалось, что ведущая «Кто хочет стать миллионером?» в топе из жемчуга вышла на сцену.