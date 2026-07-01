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Культура

МакSим назвала неочевидный пункт в своем райдере

Певица МакSим рассказала, что добавляла в райдер запеченного страуса
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Певица МакSим рассказала в интервью фигуристке Евгении Медведевой о неочевидных пунктах в своем райдере.

МакSим рассказала, что для нее важно точное исполнение технического райдера, чтобы выступление прошло гладко. К примеру, расстояние между от певицы до музыкального и светового оборудования должно составлять около 52 см.

«Конечно же, организаторы думали, что у девочки крыша едет, поэтому ставили (как хотели). Они не озвучивали, не читали. Ставили так, как поставили. И когда тебе фанфары бьют в глаза… Ты знаешь, что делаешь два шага вперед, четыре шага вокруг этого комба и два шага назад. Ты не поворачиваешься к зрителю и делаешь такие проходы спокойно. И, конечно, я летала. Каблуки выше меня, потому что не выполнялись такие вещи, казалось бы, которые не имеют значения», — поделилась артистка.

МакSим отметила, что ее бытовой райдер — скромный. Она может добавить в конце списка что-то экстравагантное ради «прикола» и для того, чтобы понять, читали ли организаторы весь райдер. Под таким предлогом исполнительница однажды в шутку просила жаренного страуса.

Ранее сообщалось, что МакSим после комы носила парики и прячет шрамы.

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