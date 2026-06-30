МакSим после комы носила парики и прячет шрамы

Певица МакSим (Марина Максимова) в беседе с фигуристкой Евгенией Медведевой рассказала, что после операции и комы носила парики и все еще прячет некоторые шрамы. Интервью с МакSим вышло в рамках авторской передачи Медведевой «Бес Комментариев», пишет «СтарХит».

По словам певицы, после больницы волосы ее «просто покинули».

«Я могла бы со своим характером выйти и сказать, что вот теперь я вот такая, но я решила как-то еще больше не травмировать людей и стала носить парики», — призналась звезда.

МакSим также отметила, что некоторые шрамы пугают людей, и ей приходится их прятать. Это шрам после аварии на груди и шрам от трахеостомы.

«Или вот от трубок остались такие явные шрамы, которые не убираются лазером. Но тем не менее я стараюсь их каким-то образом скрыть, для того, чтобы люди не отвлекались от сути», — говорит певица.

Летом 2021 года МакSим госпитализировали с пневмонией. Затем ее ввели в искусственную кому, в которой певица пробыла в общей сложности два месяца. За это время она пережила сепсис и две остановки сердца.

В мае 2025-го МакSим заявила, что во время комы была в параллельном мире. По словам певицы, нахождение в коме непохоже ни на один сон. В тот момент она осознавала, что ее может не стать.

Ранее стало известно о причине отказа МакSим от летнего отдыха.