Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Культура

Киркоров подтвердил, что помирился с Шаляпиным после 18 лет ссоры

Исполнители Киркоров и Шаляпин закрыли многолетний конфликт
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Народный артист России Филипп Киркоров подтвердил, что помирился с исполнителем Прохором Шаляпиным после 18 лет ссоры. Видео встречи появилось в социальной сети Киркорова.

На кадрах Киркоров позирует с Шаляпиным и радуется встрече, удивляясь высокому росту певца.

«Бог со мной! Нет, ты со мной, Прохор! Ну скажи мне хорошие слова!», — сказал он.

Шаляпин добавил, что предлагает Киркорову помириться.

«Мы с тобой ссорились?», — переспросил народный артист, пошутив, что их хотели поссорить.

Накануне сам Шаляпин заявил о примирении, сказав, что недопонимание было связано с чужими интригами и внешними обстоятельствами.

«В целом я считаю, что топор войны зарыт. Так что еще раз спасибо Филиппу за великодушие», — уточнил он.

В ноябре 2025-го Шаляпин рассказал в интервью Ксении Собчак, что его конфликт с Филиппом Киркоровым начался в 2007 году.

Шаляпин отметил, что в те годы еще состоял в хороших отношениях с Киркоровым. Однако однажды он подслушал разговор народного артиста России с медиаменеджером Ларисой Синельщиковой. Киркоров советовал ей брать часть дохода Димы Билана в пользу Первого канала. Однако в беседе с Рудковской Филипп возмущался, что канал хочет обобрать ее подопечного.

Шаляпин возмутился интригам и решил рассказать Рудковской правду. Из-за этого он поссорился с Киркоровым.

Ранее Прохор Шаляпин раскрыл, в чем его нельзя обмануть.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах. Главное за 30 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!