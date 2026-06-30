Киркоров подтвердил, что помирился с Шаляпиным после 18 лет ссоры

Народный артист России Филипп Киркоров подтвердил, что помирился с исполнителем Прохором Шаляпиным после 18 лет ссоры. Видео встречи появилось в социальной сети Киркорова.

На кадрах Киркоров позирует с Шаляпиным и радуется встрече, удивляясь высокому росту певца.

«Бог со мной! Нет, ты со мной, Прохор! Ну скажи мне хорошие слова!», — сказал он.

Шаляпин добавил, что предлагает Киркорову помириться.

«Мы с тобой ссорились?», — переспросил народный артист, пошутив, что их хотели поссорить.

Накануне сам Шаляпин заявил о примирении, сказав, что недопонимание было связано с чужими интригами и внешними обстоятельствами.

«В целом я считаю, что топор войны зарыт. Так что еще раз спасибо Филиппу за великодушие», — уточнил он.

В ноябре 2025-го Шаляпин рассказал в интервью Ксении Собчак, что его конфликт с Филиппом Киркоровым начался в 2007 году.

Шаляпин отметил, что в те годы еще состоял в хороших отношениях с Киркоровым. Однако однажды он подслушал разговор народного артиста России с медиаменеджером Ларисой Синельщиковой. Киркоров советовал ей брать часть дохода Димы Билана в пользу Первого канала. Однако в беседе с Рудковской Филипп возмущался, что канал хочет обобрать ее подопечного.

Шаляпин возмутился интригам и решил рассказать Рудковской правду. Из-за этого он поссорился с Киркоровым.

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