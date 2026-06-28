Шаляпин помирился с Киркоровым спустя 18 лет: «Спасибо Филиппу за великодушие»

Певец Прохор Шаляпин сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что помирился с коллегой Филиппом Киркоровым.

По словам Шаляпина, он возобновил отношения с Киркоровым спустя 18 лет после конфликта. Артист уточнил, что лично не ссорился с коллегой. По словам певца, между ним и Киркоровым встали две женщины и интриги.

Шаляпин признался, что после примирения с Киркоровым у него «упал камень с души».

«Я давно хотел нивелировать негатив. Конечно, на эмоциях тоже наговорил, и пресса любит у нас раздуть. Но в целом я считаю, что топор войны зарыт. Так что еще раз спасибо Филиппу за великодушие. Он мог пройти, как иногда умеет, и всё. Мне это очень приятно», — поделился артист.

В ноябре 2025-го Шаляпин рассказал в интервью Ксении Собчак, что его конфликт с Филиппом Киркоровым начался в 2007 году.

Шаляпин отметил, что в те годы еще состоял в хороших отношениях с Киркоровым. Однако однажды он подслушал разговор народного артиста России с медиаменеджером Ларисой Синельщиковой. Киркоров советовал ей брать часть дохода Димы Билана в пользу Первого канала. Однако в беседе с Рудковской Филипп возмущался, что канал хочет обобрать ее подопечного.

Шаляпин возмутился интригам и решил рассказать Рудковской правду. Из-за этого он поссорился с Киркоровым.

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