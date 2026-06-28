Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Культура

Шаляпин помирился с Киркоровым спустя 18 лет: «Спасибо Филиппу за великодушие»

Певец Прохор Шаляпин помирился с Киркоровым
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Прохор Шаляпин сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что помирился с коллегой Филиппом Киркоровым.

По словам Шаляпина, он возобновил отношения с Киркоровым спустя 18 лет после конфликта. Артист уточнил, что лично не ссорился с коллегой. По словам певца, между ним и Киркоровым встали две женщины и интриги.

Шаляпин признался, что после примирения с Киркоровым у него «упал камень с души».

«Я давно хотел нивелировать негатив. Конечно, на эмоциях тоже наговорил, и пресса любит у нас раздуть. Но в целом я считаю, что топор войны зарыт. Так что еще раз спасибо Филиппу за великодушие. Он мог пройти, как иногда умеет, и всё. Мне это очень приятно», — поделился артист.

В ноябре 2025-го Шаляпин рассказал в интервью Ксении Собчак, что его конфликт с Филиппом Киркоровым начался в 2007 году.

Шаляпин отметил, что в те годы еще состоял в хороших отношениях с Киркоровым. Однако однажды он подслушал разговор народного артиста России с медиаменеджером Ларисой Синельщиковой. Киркоров советовал ей брать часть дохода Димы Билана в пользу Первого канала. Однако в беседе с Рудковской Филипп возмущался, что канал хочет обобрать ее подопечного.

Шаляпин возмутился интригам и решил рассказать Рудковской правду. Из-за этого он поссорился с Киркоровым.

Ранее Прохор Шаляпин раскрыл, в чем его нельзя обмануть.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Зумеры не хотят «худеть к лету». Ради чего ходит в зал современная молодежь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!