Бывшая жена звезды «Счастливы вместе» разорвала с ним все связи после развода: «Мы не общаемся»

Экс-жена Логинова Мария Гуськова заявила, что не общается с ним после развода

Бывшая жена Виктора Логинова Мария Гуськова заявила «Газете.Ru», что не поддерживает общение с актером после развода.

В мае 2026 года Гуськова окончательно рассталась со звездой сериала «Счастливы вместе». Она отметила, что это решение далось ей непросто.

«Развод дался тяжело, но облегчение наступило очень быстро. Мы расстались, и в этом расставании не осталось ничего — ни чувств, ни эмоций, ни любви, ни взаимопонимания, ни даже малой доли уважения. Нет, мы не общаемся», – поделилась актриса.

После того как Гуськова публично объявила о намерении развестись с Логиновым, актер намекнул журналистам, что все не так однозначно, из-за чего поклонники решили, что супруги помирились. Однако, как рассказала актриса, воссоединения не случилось.

По словам Гуськовой, свой брак она воспринимает как «страшный сон». Она подчеркнула, что благодарна судьбе за этот бесценный опыт, но никогда не согласилась бы пройти через это снова. Актриса призналась, что после развода у нее появилось много ухажеров, но пока она не готова вступать в новые отношения. «Газета.Ru» обратилась за комментарием и к Виктору Логинову, но он предпочитает пока воздерживаться от высказываний на тему расставания.

Ранее актеры Логинов и Бочкарева показали себя через 20 лет после съемок «Счастливы вместе».