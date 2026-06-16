«Букины» опубликовали совместное фото 20 лет спустя

Актеры Логинов и Бочкарева показали себя через 20 лет после съемок «Счастливы вместе»

natalia_bochkareva_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актеры Виктор Логинов и Наталья Бочкарева показали себя через 20 лет после съемок прославившего их сериала «Счастливы вместе». Новый снимок артистов появился в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На фото сыгравшие супругов Букиных Логинов и Бочкарева позируют на фоне пальм.

Лицензированный ремейк американского телесериала «Женаты… с детьми», российский ситком «Счастливы вместе» впервые вышел на телеэкран 8 марта 2006 года.

Продолжение сериала «Счастливы вместе» под названием «Букины» вышло на телеканале 18 декабря 2023 года, его действие происходит через 10 лет после завершения шестого сезона оригинального проекта. Второй сезон ситкома вышел летом 2025 года.

Недавно звезда «Универа» Валентина Рубцова объяснила моду на ремейки популярных сериалов.

Ранее Виктор Логинов сравнил «Счастливы вместе» с «Симпсонами».