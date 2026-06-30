Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Культура

Маковецкий о работе актеров с классикой: «Как они могут не читать произведения?»

Артист Маковецкий: актеры должны полностью читать классику
Григорий Сысоев/РИА Новости

Молодые актеры и студенты театральных вузов должны читать классические произведения целиком, поскольку без этого невозможно будет выстроить работу над спектаклем. Об этом «Пятому каналу» на XXXV церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» заявил народный артист России Сергей Маковецкий.

«Если молодые артисты или студенты в театре, то как они могут не читать произведения? Ребята, которые пошли в театральное, не могут не читать произведения — не могут ставить спектакли, не прочитав пьесу или спектакль по роману, не прочитав роман», — сказал актер.

Однако он допустил, что некоторые смогут работать и без прочтения классики, поэтому каждый может выбирать собственный метод.

До этого народный артист России Николай Цискаридзе на XXXV церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» признался, что никогда не планировал писать автобиографию, однако, в итоге сделал это, и она обрела успех. Он уточнил, что пойти на этот шаг его заставили обстоятельства, связанные с пандемией.

Ранее вдова Караченцова назвала унизительными чаевые для артистов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июня. Запрет на покупку оружия, туристических виз для россиян в ЕС и самый опасный астероид
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!