Маковецкий о работе актеров с классикой: «Как они могут не читать произведения?»

Молодые актеры и студенты театральных вузов должны читать классические произведения целиком, поскольку без этого невозможно будет выстроить работу над спектаклем. Об этом «Пятому каналу» на XXXV церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» заявил народный артист России Сергей Маковецкий.

«Если молодые артисты или студенты в театре, то как они могут не читать произведения? Ребята, которые пошли в театральное, не могут не читать произведения — не могут ставить спектакли, не прочитав пьесу или спектакль по роману, не прочитав роман», — сказал актер.

Однако он допустил, что некоторые смогут работать и без прочтения классики, поэтому каждый может выбирать собственный метод.

До этого народный артист России Николай Цискаридзе на XXXV церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» признался, что никогда не планировал писать автобиографию, однако, в итоге сделал это, и она обрела успех. Он уточнил, что пойти на этот шаг его заставили обстоятельства, связанные с пандемией.

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