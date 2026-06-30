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Культура

Цискаридзе о своей автобиографии: «Оказалось, что это успешно»

Цискаридзе признался, что не планировал писать автобиографию
Российское общество «Знание»

Народный артист России Николай Цискаридзе признался, что никогда не планировал писать автобиографию, однако, в итоге сделал это, и она обрела успех. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на XXXV церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот».

Он уточнил, что пойти на этот шаг его заставили обстоятельства, связанные с пандемией.

«Если бы не пандемия, я бы никогда не написал, не начал писать автобиографию. Меня просто заставили, потому что было время, и мы сидели дома. Я говорил: «Кому это надо? Это никому не надо». А оказалось, что это успешно», — сказал Цискаридзе.

По его словам, на данный момент он ни над чем не работает. Артист добавил, что вместо подобных публичных событий он предпочел бы остаться дома, поскольку ему некомфортно.

До этого ректор Академии Русского балета им. Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, почему не собирается посещать XV Международный конкурс артистов балета в столице. По его словам, он занимается «только хорошим искусством».

Международный конкурс артистов балета проходит в Большом театре с 25 июня по 5 июля. Впервые он состоялся в 1969 году и проводится раз в четыре года. Сейчас участники соревнуются в двух возрастных категориях — до 19 и до 27 лет. В 2026 году заявки на участие в конкурсе подали 362 артиста из 35 стран мира.

Ранее Цискаридзе раскрыл, как общается со своими учениками.

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