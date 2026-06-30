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Культура

«Занимаюсь только хорошим искусством»: Цискаридзе не посетит балетный конкурс в Большом

Цискаридзе решил посещать Международный конкурс артистов балета в Большом театре
Владимир Астапкович/РИА Новости

Народный артист России, ректор Академии Русского балета им. Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, почему не собирается посещать XV Международный конкурс артистов балета в столице. Его слова приводит РИА Новости.

На вопрос о посещении мероприятия артист ответил отрицательно.

«Я занимаюсь только хорошим искусством», — пояснил Цискаридзе.

Международный конкурс артистов балета проходит в Большом театре с 25 июня по 5 июля. Впервые он состоялся в 1969 году и проводится раз в четыре года. Сейчас участники соревнуются в двух возрастных категориях — до 19 и до 27 лет. В 2026 году заявки на участие в конкурсе подали 362 артиста из 35 стран мира.

До этого Цискаридзе раскритиковал современное хореографическое искусство. Он сказал, что балет перестал быть для него увлекательным зрелищем. По его словам, сейчас он похож на соревнование по акробатике, а эпоха великих артистов в России осталась в прошлом.

Ранее Цискаридзе раскрыл секрет смены имени.

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