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Культура

Российская блогерша — о хамстве при подаче на визу: «Это из-за моей национальности»

Блогерша Савчихина пожаловалась, что столкнулась с пренебрежением в консульстве
Kristina Zhuravleva/Shutterstock/FOTODOM

Блогерша Елизавета Савчихина, проживающая в Китае, рассказала в своем Telegram-канале о трудностях при оформлении визы.

По словам девушки, во время подачи документов она столкнулась с пренебрежительным отношением со стороны сотрудника консульства.

«Это, наверное, из-за моей национальности. Мне тут посчастливилось пообщаться с работником консульства одной страны. Что же, это был неприятный разговор. Я даже не ожидала, что человек с такой должностью будет так пренебрежительно общаться», — рассказала Савчихина.

При этом блогерша не назвала страну, чье консульство имела в виду. Она отметила, что не знает, когда ей вернут паспорт и удастся ли в итоге получить визу.

20 мая сообщалось, что блогер и дизайнер Артемий Лебедев не смог получить шенгенскую визу из-за позиции Польши. Лебедев объяснил, что подал документы через греческое посольство, но получил отказ. По словам блогера, правила Шенгенской зоны не позволяют другим странам выдавать визы, если одна из стран-участниц возражает против въезда человека.

Ранее сообщалось, что Киркоров отдаст США почти $80 тысяч за свой особняк.

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