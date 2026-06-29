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Культура

Близкие актера из сериала «Глухарь» объяснили, как он оказался на СВО

Родственница Дербышева заявила, что актер пошел на СВО мстить за пострадавших
Кинокомпания «Пирамида»

Родственница актера Евгения Дербышева Татьяна рассказала, как он оказался на СВО. С близкими артиста побеседовало издание aif.ru.

По словам женщины, он увидел репортаж о пострадавшей от атак ВСУ маленькой девочке.

«Это был его осознанный выбор. Женя был хорошим человеком, хорошим отцом, хорошим братом», — сказала она.

В свою очередь, коллега Дербышева по съемкам в сериале «Бомбила. Возвращение» Дмитрий Калистратов заявил, что Дербышев был «добрым русским мужиком с открытым сердцем».

Евгений Дербышев пропал в зоне СВО в 2024 году, недавно было официально подтверждено, что артиста не стало. Дербышев снялся в более чем 40 проектах, в том числе в сериалах «Адвокат», «Александровский сад‑3», «Висяки», «Глухарь», «След», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Склифосовский», «Пятницкий» и других.

Ранее актера из сериала «Счастливы вместе» не стало в зоне спецоперации.

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