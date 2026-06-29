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ЧМ-2026
Общество

Организаторы «Дикой Мяты» анонсировали даты проведения следующего фестиваля

Россияне раскупили 1 тыс. билетов на «Дикую Мяту»-2027 за час
PR-служба фестиваля «Дикая Мята»

Фестиваль «Дикая Мята» анонсировал даты проведения в 2027 году и открыл продажу билетов. В 2027 году мероприятие пройдет с 18 по 20 июня, открытие дверей состоится 17 июня, рассказали организаторы.

Уточняется, что первая тысяча билетов на фестиваль была распродана в течение часа.

«Главный вопрос, который мы слышали в этом году от гостей: когда вы объявите даты следующего фестиваля? Вот мы объявили и первые билеты уже разобрали — спасибо нашим зрителям за доверие!», — поделился генеральный продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

Напомним, в 2026 году «Дикая Мята» прошла с 19 по 21 июня в Тульской области. В рамках события состоялись 130 концертов, работали восемь сцен. Мероприятие посетили 54 тыс. гостей.

Также на территории фестиваля были открыты два новых инфраструктурных объекта: пространство «Лампа» и «Вашана Арена».

Организаторы добавили, что сейчас к покупке доступны входные абонементы на все три дня, детские билеты и парковочные места.

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