Пластический хирург ответила, укоротила ли Самойлова нос вслед за Киркоровым

Пластический хирург Софья Абдулаева ответила на слухи о новой ринопластике Оксаны Самойловой. В разговоре с «Газетой.Ru» она рассказала, что фото блогерши со вздернутым кончиком носа могли быть результатом подобранного освещения, макияжа, ретуши или ракурса съемки.

Хирург изучила свежие кадры с Самойловой, на которых пользователи сети разглядели следы вмешательства. По ее словам, нельзя по этим фото и видео утверждать, что блогерша недавно сделала новую операцию на носу. Абдулаева допустила, что могла иметь место косметологическая коррекция.

«Сама Оксана неоднократно говорила, что из хирургических вмешательств у нее были маммопластика и коррекция носа (ринопластика, устранение горбинки). Внешность на фото и видео может заметно меняться из-за ракурса, освещения, макияжа, ретуши, фильтров камеры и мимики. Это обычная проблема при попытках оценить лицо по соцсетям. Контурная пластика филлерами действительно способна визуально изменить форму носа: слегка приподнять кончик, сгладить неровности спинки, улучшить профиль. Однако филлеры не укорачивают нос анатомически. Они создают оптическую иллюзию более компактного или вздернутого носа за счет перераспределения объемов. Если нос внезапно выглядит короче на свежих фото, это может быть связано как с косметологической коррекцией, так и с особенностями съемки», — поделилась пластический хирург.

Из-за слухов о новой ринопластике Самойлову сравнили в сети с Филиппом Киркоровым, который недавно уменьшил и подтянул нос вверх. Сам певец назвал эксперимент «каляками-маляками».

Ранее Оксана Самойлова пошутила, что будет сдавать своим детям квартиры.