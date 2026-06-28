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Культура

Певица Дейнега отказалась от уколов для похудения: «Посмотрела на икону»

Певица Дейнега призналась, что отказалась от уколов для похудения из-за веры в бога
Global Look Press

Певица Милена Дейнега призналась «Пятому каналу», что хотела делать уколы для похудения, но передумала.

«Я сегодня, когда собиралась, об этом подумала, не кольнуть бы мне что-нибудь такое. А потом я посмотрела на икону и подумала, что нет, не кольнуть. Пусть я буду такая, какая есть, потому что я очень верю в Бога, во Вселенную», — поделилась артистка.

Дейнега уверена, что такие уколы недостаточно изучены, поэтому могут быть опасны для организма. По словам певицы, она знает много людей, которым пришлось обратиться к онкологу после применения препаратов для похудения.

Исполнительница связала популярность подобных уколов с модой. Она добавила, что многие звезды также худеют для того, чтобы носить платья по бартеру. По словам Дейнега, знаменитостям предлагают носить платье максимум размера S.

«Они (звезды) кольнут, сдуваются, и с ними работают. Я предпочитаю лучше заплатить денег за хороший бренд, за мой размер, не мучиться тошнотой и головокружением», — отметила певица.

Ранее сын Сафронова раскрыл свое отношение к еде после похудения на 170 кг.

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