Сын Сафронова раскрыл свое отношение к еде после похудения на 170 кг

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин, похудевший на 170 кг за один год, раскрыл, что свое отношение к еде. Об этом он рассказал kp.ru.

По мнению Затравкина, любая пища должна приносить удовольствие, которого в жизни и так не сильно много.

Сын художника подчеркнул, что у каждого человека собственное особое восприятие еды. Он также назвал пищу многогранным удовольствием, способным сделать жизнь более полноценной.

«Да, можно лишить человека еды и посадить его на «сухие корма» — протеин, добавки, но это не приведет ни к чему хорошему. В результате желудок просто перестанет работать, и человек станет инвалидом», — заявил сын художника.

При этом Лука отметил, что сам не взвешивался уже несколько месяцев. Однако, по его словам, он по-прежнему продолжает худеть.

Напомним, 34-летний Лука Затравкин появился в новом облике на ПМЭФ на презентации картин своего отца. Сын Сафронова привлек внимание радикально изменившейся внешностью. Сообщалось, что он сбросил около 100 кг, но избегал обсуждения трансформации.

Ранее сын Сафронова посоветовал Водонаевой попить таблетки после слов о полных людях.