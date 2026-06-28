15-летняя дочь Ксенофонтовой станет моделью в Южной Корее

Заслуженная артистка России Елена Ксенофонтова рассказала в студии шоу «Звезды сошлись», что ее 15-летняя дочь Софья уедет за заработки в Южную Корею.

По словам Ксенофонтовой, Софья подписала контракт с местным модельным агентством. Девушка пока не знает, что будет рекламировать.

«Контракт подразумевает, что все авансируется. То есть оплачивается дорога, оплачивается проживание, но из гонораров Софьи потом это вычитается. Она едет полноценно работать — 60 дней», — поделилась актриса.

Ксенофонтова уточнила, что ее дочь прописала в контракте некоторые табу в работе. К примеру, девушка откажется, если ей предложат рекламировать нижнее белье.

В апреле Елена Ксенофонтова вышла в слезах на связь и сообщила о кончине поклонницы. Как рассказала артистка, 24 марта не стало ее фанатки Мадины Абдуллаевой.

По словам актрисы, за свою жизнь Абдуллаева написала ей множество трогательных писем и называла своей мамой. Ксенофонтова отметила, что в апреле собиралась в Кыргызстан. Фанатка очень хотела с ней встретиться. У девушки 14 апреля день рождения. Актриса и поклонница должны были встретиться в этот день в Бишкеке. Артистка не смогла приехать по независящим от нее причинам.

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