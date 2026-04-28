Ксенофонтова разрыдалась из-за кончины поклонницы: «Называла меня мама»

Актриса Елена Ксенофонтова вышла в слезах на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и сообщила о кончине поклонницы.

Как рассказала артистка, 24 марта не стало ее фанатки Мадины Абдуллаевой. По словам актрисы, за свою жизнь Абдуллаева написала ей множество трогательных писем и называла своей мамой. Ксенофонтова отметила, что в апреле собиралась в Кыргызстан. Фанатка очень хотела с ней встретиться. У девушки 14 апреля день рождения. Актриса и поклонница должны были встретиться в этот день в Бишкеке.

«Она все время говорила: «Мама, мама, вы самая лучшая на свете». Она ничего не просила. Она просто говорила, что я помогаю ей выжить, потому что она была очень тяжело больна. Просто своим присутствием. А я не приехала. Не потому, что не захотела, а по независящим причинам отменились гастроли», — поделилась артистка.

Ксенофонтова расплакалась. Она отметила, что не игнорировала фанатку и писала слова поддержки, но не уделяла ей особенного внимания. Актриса обратилась к фанатке в новом ролике.

«Я уверена, что ты будешь в раю. Тебе там будет очень хорошо. А я буду помнить. Прости меня, пожалуйста, что там и не приехала. Люди, цените каждое мгновение в своей жизни и людей, которые в вас нуждаются», — заключила актриса.

