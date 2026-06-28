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Культура

Солист Uma2rman оценил успех ИИ в музыке

Солист Uma2rman Кристовский заявил, что время покажет ценность ИИ-песен
Светлана Шевченко/РИА Новости

Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский заявил ТАСС, что пока рано оценивать успех и культурную ценность треков, сгенерированных нейросетью.

Кристовский уверен, что время покажет ценность таких композиций.

«Написать песню сейчас, самостоятельно или с помощью ИИ, может каждый, это факт. Какой трек останется надолго — это зритель решит, нужен ему такой материал или он его забудет через неделю», — поделился солист.

Продюсер и композитор Максим Фадеев стал одним из первых в российском шоу-бизнесе, кто начал применять ИИ-технологии в своем творчестве. 13 августа 2025-го он выпустил клип, созданный с помощью искусственного интеллекта, на песню «Иди на мой голос».

7 января 2026-го Дима Билан выпустил совместный трек с искусственным интеллектом. Он сгенерировал образ Снегурочки для своей песни «Границы». Артист назвал волнительным моментом создание композиции с вокалом нейросети.

17 апреля Валерия получила в подарок на день рождения совместный трек с ИИ-Снегурочкой Sasha Komovich. Песня получила название «Голос за гранью».

Ранее сообщалось, что Никита Кологривый готов посоревноваться с ИИ за работу.

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