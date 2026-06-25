Никита Кологривый готов посоревноваться с ИИ за работу

Актер Никита Кологривый усомнился, что ИИ отнимет у него работу

Актер Никита Кологривый в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2026) усомнился, что искусственный интеллект отнимет у него работу. Его слова передает «Пятый канал».

Кологривый заявил, что готов посоревноваться с нейросетью за свою работу. Он уверен, что ИИ значительно уступает реальному актеру.

«Вот создайте кого хотите, вот пускай китайцы создадут, американцы, чтобы этот персонаж вышел со мной в кадр и попытался что‑то сделать. Как говорил мой мастер Сергей Голомазов: «В театре и в искусстве было всё, Никита, кроме тебя!» — отметил артист.

Кологривый добавил, что ИИ могут быть полезными в быту. К примеру, артист просит у нейросети зачитать ему краткий пересказ сценария, чтобы сэкономить время.

Продюсер и композитор Максим Фадеев стал одним из первых в российском шоу-бизнесе, кто начал применять ИИ-технологии в своем творчестве. 13 августа 2025-го он выпустил клип, созданный с помощью искусственного интеллекта, на песню «Иди на мой голос».

Ранее Александр Ревва предложил создать отдельные чарты для ИИ-музыки.