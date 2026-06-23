Григорий Лепс объяснил желание отдать редкую икону из личного собрания храму

Народный артист России Григорий Лепс объяснил желание отдать редкую икону из своей коллекции Музею христианского искусства Троице-Сергиевой Лавры. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба артиста.

Редкая икона преподобного Сергия Радонежского середины XIX века из личного собрания артиста — это точная копия древнего чудотворного образа, написанного в 1585 году по повелению царя Федора Иоанновича на гробовой доске святого. По мнению экспертов, образ был создан в знаменитой лаврской мастерской иконописца Ивана Малышева

Икону Лепс приобрел в 2014 году, в год празднования 700-летия со дня рождения Сергия Радонежского.

Объясняя свое решение передать икону в Троице-Сергиеву Лавру, Лепс подчеркнул ее особое духовное значение.

«Со временем ко мне пришло убеждение, что этот редчайший образ должен находиться в месте, где преподобный Сергий воссылал молитвы Богу и где покоятся его святые мощи. Здесь, в стенах Музея христианского искусства, хранятся личные вещи преподобного Сергия. Теперь паломники, студенты и преподаватели Московской духовной академии, посетители музея смогут увидеть этот уникальный комплекс, обладающиймощной духовной силой», — сказал он на церемонии передачи.

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