Наталья Штурм о своем 60-летии: «Придумаем что-нибудь необычное. Но на параплане не полечу»

Певица Наталья Штурм поделилась с «Газетой.Ru» планами на юбилей. Она призналась, что хочет организовать небольшой праздник с друзьями в Кейптауне.

28 июня звезде 90-х исполнится 60 лет. Этот день артистка проведет за границей. Штурм рассказала, что мечтала встретить юбилей в Кейптауне.

«Я и океаны, природа, открытые люди, другая жизнь, новые впечатления. Главный наш багаж, который не потерять, — это путешествия. И чем больше их будет, тем душа полней! Для меня важно состояние покоя, лицезрения, не суетности. Наталья в переводе с латыни — «Природная». Сливаясь с природой, я чувствую силу и энергию воды, деревьев, песка. Мир огромен, нужно успеть его обойти», — рассказала артистка.

По словам Штурм, большое торжество на юбилей не планируется. Однако певица не исключила, что придумает в этот день «что-нибудь необычное».

«День рождения я буду отмечать в Кейптауне с моими друзьями. Придумаем что-нибудь необычное. Но на параплане не полечу. Говорят, ангел-хранитель уязвим за три дня до и после дня рождения. Поэтому рисковать не буду. В пользу этой приметы случай, произошедший со мной в Средиземном море возле Ниццы. Наша лодка потонула, и мы всей компанией ночью оказались в воде, вещи плавали там же, нас подобрали проходящие катера. Было холодно и страшно. Это было как раз накануне моего дня рождения. Все спаслись, но осадок остался», — призналась Штурм.

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