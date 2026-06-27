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Наталья Штурм улетела из России: «Не хочу говорить, на сколько»

Певица Штурм улетела праздновать юбилей на мыс Доброй Надежды
nataliashturm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская певица Наталья Штурм улетела из России праздновать 60-летие. В этом она призналась в беседе с News.ru.

По словам Штурм, она отметит праздник в Южно-Африканской Республике, как давно мечтала.

«На слиянии двух океанов на мысе Доброй Надежды я хочу находиться в свой юбилей. <...> Лечу — не хочу говорить, на сколько, но так, чтобы посмотреть все неспешно», — сказала она.

О планах посетить Кейптаун в день рождения она накануне рассказывала «Газете.Ru».

«Сливаясь с природой, я чувствую силу и энергию воды, деревьев, песка. Мир огромен, нужно успеть его обойти», — говорила артистка.

По словам Штурм, большое торжество на юбилей не планируется. Однако певица не исключила, что придумает в этот день «что-нибудь необычное».

Ранее Наталья Штурм заявила, что директор бросил Анастасию Волочкову одну на вечеринке.

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