«Пропало все»: Лерчек объяснила развод с Чекалиным

Блогерша Лерчек заявила, что их с Чекалиным связывал только бизнес

Блогерша Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) в интервью журналистке Надежде Стрелец объяснила свой развод с блогером Артемом Чекалиным. Запись беседы опубликована на видеоплатформе YouTube.

По словам Лерчек, брак исчерпал себя, когда не стало совместного бизнеса, связывавшего супругов.

«Между нами не было романтических отношений, мы жили просто как друзья, а потом — как бизнес-партнеры. И когда пропал бизнес, пропало все», — вспоминает она.

В ответ Стрелец предположила, что в начале брака более обеспеченный Чекалин стал для женщины «спасением» и дал шанс на новую жизнь.

«Так и было. Я очень благодарна и отплатила ему в 30-40 раз больше», — сказала блогерша.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признает.

Сейчас Артем Чекалин отбывает срок в СИЗО «Бутырка». Он приговорен к семи годам колонии по уголовному делу о незаконном выводе 251 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов. Дело против Лерчек приостановлено и передано другому судье в связи с ее лечением от рака желудка.

Ранее брат Лерчек обратился к хейтерам блогерши.