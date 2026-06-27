Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Культура

«Пропало все»: Лерчек объяснила развод с Чекалиным

Блогерша Лерчек заявила, что их с Чекалиным связывал только бизнес
Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогерша Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) в интервью журналистке Надежде Стрелец объяснила свой развод с блогером Артемом Чекалиным. Запись беседы опубликована на видеоплатформе YouTube.

По словам Лерчек, брак исчерпал себя, когда не стало совместного бизнеса, связывавшего супругов.

«Между нами не было романтических отношений, мы жили просто как друзья, а потом — как бизнес-партнеры. И когда пропал бизнес, пропало все», — вспоминает она.

В ответ Стрелец предположила, что в начале брака более обеспеченный Чекалин стал для женщины «спасением» и дал шанс на новую жизнь.

«Так и было. Я очень благодарна и отплатила ему в 30-40 раз больше», — сказала блогерша.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признает.

Сейчас Артем Чекалин отбывает срок в СИЗО «Бутырка». Он приговорен к семи годам колонии по уголовному делу о незаконном выводе 251 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов. Дело против Лерчек приостановлено и передано другому судье в связи с ее лечением от рака желудка.

Ранее брат Лерчек обратился к хейтерам блогерши.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!