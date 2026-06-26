Парень с «самым маленьким пенисом в мире» собирает донаты на его увеличение

Американец Майкл Филлипс объявил, что обладает самым маленьким пенисом в мире, и начал сбор денег на операцию по увеличению полового органа. Об этом сообщает Daily Star.

По словам Филлипса, длина его микропениса в эрегированном состоянии составляет всего 1 см. Мужчина заявляет, что ему нужно собрать $22 тысяч на процедуру увеличения филлерами — вмешательство поможет ему преодолеть неуверенность в себе и решит проблемы с подтеканием мочи, из-за чего Филлипсу постоянно нужно носить подгузник.

«Поддержка помогла бы мне сделать большой шаг к более достойной и независимой жизни», — пишет мужчина на своей краудфандинговой странице, прося о донатах.

Он также рассказал, что впервые осознал размеры своего члена только когда попытался завести отношения в студенчестве и был высмеян потенциальной партнершей. Официально диагноз «микропенис» ему поставили только в 2025 году.

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