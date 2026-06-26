Театральный актер получил тюремный срок за оскорбительное видео

В Турции актера Гезена приговорили к полугоду тюрьмы за видео про мусульман

59-й Анатолийский уголовный суд Стамбула приговорил театрального актера Мюждата Гезена к полугоду тюрьмы за оскорбление мусульман. Об этом сообщает Haber7.com.

Учитывая отсутствие предыдущих судимостей, авторитет подсудимого и потенциальное влияние приговора на его будущее, тюремный срок был сокращен сперва до пяти месяцев, а после — до трех месяцев и 22 дней .

Поводом для судебного разбирательства стали заявления, содержащиеся в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале актера в мае 2024 года. В нем Гезен шутил о том, что могилы мусульман подписывают материнской фамилией.

«Есть любимая мной анатолийская поговорка: « Твоя мать — это, безусловно, твоя мать, но твой отец только может быть твоим отцом», — говорит он на видео.

После этого Мюджату Гезену выдвинули обвинения по статье о публичном оскорблении части населения страны на основе социального класса, религии, секты, пола или региональных различий .

82-летний актер заявил, что не собирался никого унизить или оскорбить. Он процитировал Пророка Мухаммеда, приведя выражение «Рай лежит у ног матерей», и заверил, что хотел прославить женщин Турции.

Учитывая, что у Гезена ранее не было судимостей за умышленные преступления, суд также отложил оглашение приговора и дополнительно назначил ему испытательный срок на 5 лет.

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