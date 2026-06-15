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Культура

Спейси рассказал Собчак о жизни после обвинений в сексуальных домогательствах

Актер Спейси рассказал, что после обвинений в домогательствах получил поддержку
Alberto Pezzali/AP

Актер Кевин Спейси дал интервью российской журналистке Ксении Собчак и рассказал о своей жизни после обвинений в сексуальных домогательствах и попадания в черный список.

Спейси признался, что, несмотря на обвинения, люди его поддерживали в письмах и при случайных встречах в общественных местах.

«Я видел щедрость, теплоту, гостеприимство, доброту. Все это я ощутил от совершенно незнакомых мне людей. Они мне показали, что в интернете обо мне пишут всякие гадости, но в реальной жизни я ни разу с этим не столкнулся», — поделился артист.

По словам Спейси, он предпочитает фокусировать свое внимание на поддерживающем обществе, а не хейтерах.

Кевин Спейси был обвинен многочисленными лицами в сексуальных домогательствах, но не был признан виновным ни американским, ни британским судом. Однако за время скандала он лишился карьеры в Голливуде. Все обвинения против него относились к 2000-м и 2010-м годам, когда актер был художественным руководителем лондонского театра «Олд Вик». Первые обвинения в домогательствах были выдвинуты актеру в 2017 году.

В интервью с Собчак Спейси подчеркнул, что не был против ни одного из расследований против него, так как он уверен в своей невиновности. Артист считает, что такие обвинения нужно рассматривать в рамках правового поля. Он подчеркнул, что ранее выиграл суд по каждому из пунктов обвинения. Актер уверен, что социальные сети не должны быть инструментом для совершения правосудия.

Ранее актера Уилла Смита обвинили в домогательствах.

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