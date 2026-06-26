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Культура

За знаменитое полотенце из «Криминального чтива» предложили 77 тысяч рублей

Полотенце актера Траволты из «Криминального чтива» выставили на аукцион
Miramax Films

Знаменитое полотенце персонажа Джона Траволты из фильма «Криминальное чтиво» выставили на аукцион Propstore. Об этом сообщило издание TMZ.

Пляжное полотенце в сине-белую полоску стало лотом №475 на масштабной распродаже голливудских сувениров.

Предмет появляется в одном из комедийных эпизодов культового фильма Квентина Тарантино 1994 года. После того, как Винсент Вега (Джон Траволта) случайно стреляет в Марвина на заднем сиденье их машины, он и Джулс Уинфилд (Сэмюэл Л. Джексон) оказываются с головы до ног в крови. «Уборщик» места преступления Уинстон Вулф (Харви Кейтель) поливает их на заднем дворе и бросает им полотенца, чтобы герои вытерлись.

На полотенце уже поступило 10 заявок, самая высокая из которых на данный момент составляет $1 тысячу — около 77 рублей. На аукционе также представлены контактные линзы Брэда Питта с косоглазием из «12 обезьян» и пижама Брюса Уиллиса из «Детективного агентства «Лунный свет».

Ранее портрет кисти Пикассо продали на аукционе в Лондоне.

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