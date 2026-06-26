За знаменитое полотенце из «Криминального чтива» предложили 77 тысяч рублей

Знаменитое полотенце персонажа Джона Траволты из фильма «Криминальное чтиво» выставили на аукцион Propstore. Об этом сообщило издание TMZ.

Пляжное полотенце в сине-белую полоску стало лотом №475 на масштабной распродаже голливудских сувениров.

Предмет появляется в одном из комедийных эпизодов культового фильма Квентина Тарантино 1994 года. После того, как Винсент Вега (Джон Траволта) случайно стреляет в Марвина на заднем сиденье их машины, он и Джулс Уинфилд (Сэмюэл Л. Джексон) оказываются с головы до ног в крови. «Уборщик» места преступления Уинстон Вулф (Харви Кейтель) поливает их на заднем дворе и бросает им полотенца, чтобы герои вытерлись.

На полотенце уже поступило 10 заявок, самая высокая из которых на данный момент составляет $1 тысячу — около 77 рублей. На аукционе также представлены контактные линзы Брэда Питта с косоглазием из «12 обезьян» и пижама Брюса Уиллиса из «Детективного агентства «Лунный свет».

Ранее портрет кисти Пикассо продали на аукционе в Лондоне.