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Культура

Портрет кисти Пикассо продали на аукционе в Лондоне

Портрет возлюбленной Пикассо продали на аукционе Sotheby's за $1,7 млн
Аукционный дом Lucien Paris

Картина Пабло Пикассо, изображающая фотографа Дору Маар, была продана на лондонском аукционе за £1,3 млн фунтов стерлингов ($1,7 млн). Торги организовал аукционный дом Sotheby's.

Произведение, оценочная стоимость которого составляла от 600 до 800 тысяч фунтов, было написано Пикассо в ноябре 1936 года сразу после знакомства с Дорой Маар и начала их романа. Художник подарил этот портрет возлюбленной, и она хранила его у себя до конца жизни. С 1997 года картина оказалась в собрании британского бизнесмена и инвестора Джо Льюиса.

На лондонских торгах, проходивших в течение двух дней, были реализованы многочисленные произведения из коллекции Льюиса. Среди проданных лотов — полотно Клода Моне 1864 года «Портрет стоящего мужчины» (£1 млн, или $1,3 млн), а также работы Винсента Ван Гога («Греющийся старик» — £895 тыс., $1,2 млн), Пьера Боннара («Женщина, добившаяся успеха» — £705 тыс., $930 тыс.) и Марка Шагала («Красная женщина с петухом» — £600 тыс., $800 тыс.).

Кроме того, за £590 тыс. ($780 тыс.) каждая были проданы автопортрет Анри Матисса и «Гримерная актрис» Эдгара Дега, а картина Анри де Тулуз-Лотрека «На лестнице улицы Рю-де-Мулен» ушла за £500 тыс. ($660 тыс.). Самым дорогим лотом стал портрет кисти Амедео Модильяни, проданный в среду за £48,2 млн ($63,5 млн). Общая выручка за два дня превысила £305 млн ($400 млн), при том что изначально коллекция оценивалась в £200 млн, — и уже тогда речь шла о рекордной оценке для частного собрания, когда‑либо выставлявшегося на аукцион в Европе.

Ранее 58-летний инженер из Парижа выиграл картину Пикассо за €1 млн.

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