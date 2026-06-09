Суд нашел деструктивную идеологию в фильме с Тимоти Шаламе

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга ограничил распространение трех зарубежных фильмов. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба судов города.

Речь идет об «Kill Your Darlings» Джона Крокидаса с Дэниелом Рэдклиффом и Дейном Деханом в главных ролях, «Love, Simon» Грега Берланти и «Call Me by Your Name» Луки Гуаданьино с Тимоти Шаламе и Арми Хаммером. Представители суда заявили, что материалами дела доказано, что в вышеуказанных фильмах имеется деструктивная идеология и пропаганда ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Эти картины нашли на шести русскоязычных адресах. Суд признал ограничить распространение этих ссылок.

«Установлено, что на указанных интернет-страницах размещена информация, вызывающая интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и направленная на изменение негативного отношения к ним на положительное путем навязывания сведений», — отметили в пресс-службе судов.

30 ноября 2023 года Верховный Суд России вынес решение о признании международного общественного объединения ЛГБТ и его филиалов экстремистскими организациями. Деятельность этих организаций запрещена на территории Российской Федерации.

Ранее Евгений Миронов назвал причину отказаться от квотирования зарубежных фильмов.