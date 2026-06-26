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Источник рассказал, почему актрису Марию Порошину госпитализировали

Tsargrad.tv выяснил, что с ишемической атакой часто не госпитализируют
РИА Новости

Редакция Tsargrad.tv выяснила подробности о госпитализации актрисы Марии Порошиной с ишемической атакой. Как сообщил опрошенный изданием специалист, с таким диагнозом, как правило, не госпитализируют.

«По крайней мере, если речь идет о пациентах в возрасте Марии Порошиной. Такая атака длится не более суток. Но, в любом случае, окончательный выбор — госпитализировать или нет, за пациентом и медиками, работающими с ним», — сказал собеседник.

К примеру, решение о госпитализации могут принять, если нужно полное обследование и есть сопутствующие заболевания — например, сахарный диабет, добавил он.

О госпитализации Порошиной стало известно накануне. Сообщалось, что состояние здоровья артистки резко ухудшилось. По имеющимся данным, у нее уже долгое время наблюдаются проблемы с артериальным давлением и работой щитовидной железы, что потребовало вмешательства специалистов.

На 29 июня был запланирован спектакль «Ищу мужа» на сцене столичного Театра Эстрады с участием актрисы. На текущий момент остается открытым вопрос о том, будет ли постановка отменена или пройдет с заменой исполнительницы главной роли.

Мария Порошина получила широкую известность благодаря участию в таких заметных проектах, как «Бригада», «Ночной дозор» и «Четвертое желание».

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