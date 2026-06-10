Продюсер взыскал с Сарика Андреасяна 100 тысяч рублей через суд

Продюсер Николай Картозия в Telegram-канале, что выиграл суд против режиссера Сарика Андреасяна.

По словам Картозии, Андреасяна признали виновным в распространении лжи в адрес продюсера. С режиссера взыскали 100 тысяч рублей. Шоумен перечислит полученные средства студентам киноколледжа, которые изучают Андрея Тарковского.

«Наконец Сарик сделает вклад в развитие российского кино. С любовью, НК», — заключил продюсер.

В марте Андреасян оказался в эпицентре скандала. Режиссер поругался со студентами Московской международной киношколы. На вопрос одной из девушек о фестивальном кино он заявил, что ненавидит Тарковского и авторские ленты.

Андреасян также назвал Тарковского «диссидентом и предателем Родины» (последние годы жизни режиссер «Сталкера» провел в Италии) и усомнился в качестве современного кинообразования.

Депутат Дмитрий Гусев предложил отозвать финансирование фильмов режиссера, которые субсидируются Минкультом и Фондом Кино. Позже Андреасян извинился за грубое общение, при этом возложив ответственность за инцидент на студентов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в суд поступило заочное дело в отношении певицы Монеточки (признана в РФ иностранным агентом).