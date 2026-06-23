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Культура

«Конкурировала с Долиной»: критик высказался о возвращении Отиевой на сцену

Критик Соседов: Отиева не возвращается на сцену, потому что выбрала другой путь
Дмитрий Коробейников/РИА «Новости»

Певица Ирина Отиева сегодня уже не будет востребована на российской эстраде, так как много лет назад сделала свой выбор и предпочла уйти со сцены. Хотя в свое время она составляла конкуренцию Ларисе Долиной, сегодня она не нуждается в славе, заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

Так он в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировал заявление певицы Кати Лель, призвавшей вернуть Отиеву на сцену. Критик подчеркнул, что публичность – это выбор каждого человека. Он согласился, что джазовая исполнительница была хорошей вокалисткой, и напомнил, что после ее ухода появились разные слухи о причинах завершения музыкальной карьеры – от алкоголизма до потери голоса. Сам критик в этом усомнился.

«Мне же кажется, что она не нуждается в сцене, в звездных коллегах. Тот, кто хочет вернуться на большую сцену, — он ищет способы это сделать. Отиева сегодня просто не востребована», — считает Соседов.

Он также отметил, что Катя Лель и сама сегодня не особо популярна среди российских слушателей, а в инфополе чаще попадаeт в контексте «инопланетных новостей».

«Какую она новую песню подарила за последние десять лет? Где ее творчество? Лель самой нужна помощь», — убежден Соседов.

До этого Ирина Отиева пожаловалась, что представители шоу-бизнеса не общаются с ней после того, как она покинула сцену. По ее словам, поздравляет ее только художник Никас Сафронов. Исполнительница задалась вопросом, любит ли ее кто-то, кроме родных.

Ранее критик назвал две самые бездарные музыкальные группы.

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