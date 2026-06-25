Елизавета Арзамасова о воспитании своих детей: «Мы аккуратно пробуем»

Актриса Елизавета Арзамасова поделилась, что они с мужем, продюсером ледовых шоу Ильей Авербухом, не выбирают за своих маленьких детей творческие занятия. Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

По словам Арзамасовой, они с Авербухом не делают выбор за своих детей, чем именно они будут заниматься — творчеством или спортом.

«Мы аккуратно пробуем и смотрим, что им нравится. Левушке пока больше нравится заниматься музыкой и шахматами, чем активными видами спорта. А Лиечка — очень бойкая и активная, но ей нет еще и двух лет, так что все ее интересы впереди», — рассказала актриса.

Елизавета Арзамасова младше Ильи Авербуха на 22 года. В первое время знаменитости скрывали свои отношения от публики. Однако в сентябре 2020 года они официально подтвердили роман в эфире шоу «Вечерний Ургант». Через три месяца пара поженилась. В браке у них родились двое детей: сын Лев и дочь Лия.

В 2025 году Авербух заявил в интервью Ксении Собчак, что познакомился с Арзамасовой, когда ей было 15 лет, но не воспринимал ее как ребенка. По словам продюсера ледовых шоу, он относился к актрисе как к «женщине, у которой все было». После этих слов начался скандал. При этом фигурист множество раз говорил в других интервью, что их роман начал развиваться, когда артитстка была совершеннолетней, а раньше он и не думал об отношениях со звездой «Папиных дочек».

Ранее Арзамасова пришла на свидание с Авербухом в ресторан в центре Москвы.