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Культура

Оксана Самойлова захотела сдавать своим детям квартиры

Модель Оксана Самойлова пошутила, что будет сдавать своим детям квартиры
samoylovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогерша Оксана Самойлова пошутила, что купила квартиры для сдачи своим детям. Ее слова передает Telegram-канал «Лотус Медиа».

По словам Самойловой, у нее есть несколько однокомнатных и двухкомнатных квартир не в премиум сегменте. Модель в шутку заявила, что дети будут снимать у нее по рыночной цене.

«Это я не им купила, я купила себе. Но если они будут бедствовать — поселю. Но надеюсь, что не будут. У меня в 18 лет: до свидания», — рассказала блогерша.

1 апреля Самойлова развелась с рэпером Джиганом. В их браке родилось сын Давид и три дочери — Ариела, Лея и Майя. Адвокат Самойловой рассказал, что модель отдала экс-супругу половину совместно нажитого имущества.

Исполнителю достались трехэтажный дом в элитном поселке «Шато Соверен» площадью 1300 квадратов и участок размером 22 сотки. Отмечается, что рэпер должен компенсировать Самойловой часть стоимости коттеджа в прописанные в соглашении сроки.

Ранее Самойлова не смогла назвать столицу российского региона.

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