Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Лишившийся дома Микки Рурк появился на публике без зубов

DailyMail: актер Микки Рурк оказался без зубов
Lucas Jackson/Reuters

Американского актера Микки Рурка заметили на улице без зубов. Об этом сообщает DailyMail.

Рурка увидели, когда тот выгуливал собаку на улице в Лос-Анджелесе. На артисте была надета толстовка, джинсы и солнцезащитные очки-авиаторы. В издании отметили, что у актера не было зубов.

В марте Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе из-за долгов.

Согласно судебным документам, на которые ссылались журналисты Page Six, бывший дом Микки Рурка на Дрексель-авеню перешел под контроль его владельца Эрика Т. Голди. Верховный суд Лос-Анджелеса вынес решение 9 марта заочно. Как объясняет издание, это значит, что голливудский актер, вероятно, не явился для защиты своих интересов или ответа на исковое заявление.

До этого актера выгнали из телешоу «Большой брат: Знаменитости» из-за неприемлемого поведения. Сначала Микки Рурк сделал несколько оскорбительных ненормативных комментариев по поводу сексуальных предпочтений одной из участниц. Получив за это предупреждение, он во время одного из заданий продемонстрировал «угрожающее и агрессивное» поведение по отношению к ведущему шоу. В итоге актер согласился уйти из передачи.

Ранее хирург раскрыл стоимость «нового» лица Киркорова.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что происходит с бензином на заправках от Москвы до Сибири. Проверено на себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!