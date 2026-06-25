Лишившийся дома Микки Рурк появился на публике без зубов

Американского актера Микки Рурка заметили на улице без зубов. Об этом сообщает DailyMail.

Рурка увидели, когда тот выгуливал собаку на улице в Лос-Анджелесе. На артисте была надета толстовка, джинсы и солнцезащитные очки-авиаторы. В издании отметили, что у актера не было зубов.

В марте Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе из-за долгов.

Согласно судебным документам, на которые ссылались журналисты Page Six, бывший дом Микки Рурка на Дрексель-авеню перешел под контроль его владельца Эрика Т. Голди. Верховный суд Лос-Анджелеса вынес решение 9 марта заочно. Как объясняет издание, это значит, что голливудский актер, вероятно, не явился для защиты своих интересов или ответа на исковое заявление.

До этого актера выгнали из телешоу «Большой брат: Знаменитости» из-за неприемлемого поведения. Сначала Микки Рурк сделал несколько оскорбительных ненормативных комментариев по поводу сексуальных предпочтений одной из участниц. Получив за это предупреждение, он во время одного из заданий продемонстрировал «угрожающее и агрессивное» поведение по отношению к ведущему шоу. В итоге актер согласился уйти из передачи.

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