Джейсон Стэйтем опередил Чака Норриса и Сильвестра Сталлоне по популярности

Россияне предпочитают боевики с Джейсоном Стэйтемом. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Кинопоиска со ссылкой на свою аналитику.

По данным портала, 28 фильмов со Стэйтемом собрали почти 8 млн оценок выше 7. Самым популярным боевиком на платформе оказался «Гнев человеческий» Гая Ричи. В нем сыграл Стэйтем.

На втором месте среди звезд боевиков оказался Джеки Чан: 64 фильма с ним набрали 2,7 млн высоких оценок. А самым недооцененным актером этого жанра оказался сын Чака Норриса — Майк Норрис: он снялся в трех боевиках со средней оценкой 2.1.

Помимо «Гнева человеческого» в топ боевиков оказались «Неудержимые», попали «Джон Уик 4» и «13-й район: Ультиматум».

С начала 2026 года больше всего оценок среди фильмов собрал триллер «Горничная» с Амандой Сайфред и Сидни Суини — более 880 тысяч при средней 7.7, а среди сериалов лидирует «Мистер Ноготь» с Александром Робаком.

В декабре 2023 года Джейсон Стэйтем признался, что не стал бы сниматься в супергеройских фильмах. Он добавил, что ему нравятся картины 1980-х годов, а актеров Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварценеггера он назвал своими кумирами.

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