Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Джейсон Стэйтем рассказал, почему не стал бы играть в супергеройских фильмах

Актер Стэйтем признался, что ему не нравятся супергерои в плащах и лосинах

close
100%
Miramax Films

Актер Джейсон Стэйтем признался, что не стал бы сниматься в супергеройских фильмах. Его слова передает Variety.

«У меня нет большого желания [надевать] костюм с плащом и лосинами», — сказал, смеясь, звезда франшизы «Форсаж».

Стэйтем добавил, что ему нравятся фильмы 1980-х годов, а актеров Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварценеггера он назвал своими кумирами.

«А еще раньше [меня вдохновляли] Стив Маккуин, Пол Ньюман и Клинт Иствуд. Я просто не могу даже представить, как кто-то из этих парней надевает маску и плащ, прыгая по проводам», — отметил актер.

При этом Стэйтем заявил, что не испытывает неприязни к фильмам по комиксам. По его словам, его просто не привлекает подобный жанр в кино. Он отдает предпочтение «более приземленному экшну».

В августе режиссер «Перевозчика» признался, что хочет снова поработать с Джейсоном Стэйтемом. Луи Летерье заявил, что франшиза послужила началом карьеры и для актера, и для самого постановщика. Он признался, что с момента последней работы со Стэйтемом мечтал снова встретиться с актером на съемочной площадке. Им удалось вместе поработать в недавно вышедшем «Форсаже 10», премьера которого состоялась в мае 2023 года.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров примерил на себя образ Петра I.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами