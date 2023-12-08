Джейсон Стэйтем рассказал, почему не стал бы играть в супергеройских фильмах

Актер Джейсон Стэйтем признался, что не стал бы сниматься в супергеройских фильмах. Его слова передает Variety.

«У меня нет большого желания [надевать] костюм с плащом и лосинами», — сказал, смеясь, звезда франшизы «Форсаж».

Стэйтем добавил, что ему нравятся фильмы 1980-х годов, а актеров Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварценеггера он назвал своими кумирами.

«А еще раньше [меня вдохновляли] Стив Маккуин, Пол Ньюман и Клинт Иствуд. Я просто не могу даже представить, как кто-то из этих парней надевает маску и плащ, прыгая по проводам», — отметил актер.

При этом Стэйтем заявил, что не испытывает неприязни к фильмам по комиксам. По его словам, его просто не привлекает подобный жанр в кино. Он отдает предпочтение «более приземленному экшну».

В августе режиссер «Перевозчика» признался, что хочет снова поработать с Джейсоном Стэйтемом. Луи Летерье заявил, что франшиза послужила началом карьеры и для актера, и для самого постановщика. Он признался, что с момента последней работы со Стэйтемом мечтал снова встретиться с актером на съемочной площадке. Им удалось вместе поработать в недавно вышедшем «Форсаже 10», премьера которого состоялась в мае 2023 года.

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