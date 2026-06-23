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Культура

Артемий Лебедев раскритиковал свою актерскую игру

Дизайнер Артемий Лебедев назвал себя очень плохим актером
вДудь/YouTube (автор канала Юрий Дудь признан Минюстом иностранным агентом)

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев признался в беседе с «Пятым каналом», что считает себя очень плохим актером.

Лебедев принял участие в комедии «Распаковка». Блогер появился в проекте в качестве камео. Дизайнер усомнился, что может сыграть что-то больше, чем просто себя.
«Я как актер не представляю никакой ценности, и в этом есть главная ценность (для роли камео)», — отметил блогер.

До «Распаковки» Лебедев снялся в кино дважды. В 2022-м он исполнил роль водителя в фильме «Я съем твою собаку», а в 2025-м сыграл мельника в хорроре «Мора».

В июне Артемий Лебедев признался в шоу Ксении Собчак, что мало зарабатывает с государственных контрактов. По его словам, в таких проектах «мало денег и много геморроя».

Лебедев добавил, что готов рекламировать практически всё, кроме ставок на спорт и казино. Дизайнер отметил, что это нелегально. Он подчеркнул, что соблюдает законы России.

«Презервативы сколько хочешь могу рекламировать, хоть каждый день», — отметил дизайнер.

Ранее объехавший весь мир Лебедев назвал самую безопасную страну.

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