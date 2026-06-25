Пригожин призвал подарить вторую жизнь легендарным шлягерам 90-х

Многие песни 90-х и нулевых в последнее время получили широкую популярность среди молодых слушателей. На этом фоне важно обратиться к другим легендарным шлягерам, которые заслуживают вторую жизнь, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«Например, была группа «Белый орёл». У них были шикарные произведения. Отлично, если кто-то споёт вновь их некоторые композиции», — привёл пример продюсер в беседе с Общественной Службой Новостей.

Помимо этого, он отметил ранее творчество Андрея Губина, подчеркнув, что если нельзя вернуть на сцену его самого, то можно сделать так, чтобы кто-то другой спел его главные хиты – по мнению Пригожина, сегодня они будут «свежо и в тему». Он также отметил, что в целом его радует тенденция обращения молодёжи к музыке прошлого, за счёт чего удаётся вернуть популярность многим артистам.

До этого музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что не ностальгирует по нулевым и не понимает всеобщего восторга от этого времени. Он считает, что настоящим расцветом музыкальной индустрии был период 90-х годов, а в нулевые российский шоу-бизнес столкнулся с крахом и творческим кризисом. Критик отметил, что в 2000-е не было создано ни одного достойного хита, а российские артисты активно старались противостоять западному шоу-бизнесу.

Ранее музыканты группы «Вирус!» заявили, что не продадут свои песни ни за какие деньги.