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Культура

Ида Галич сыграла главную роль в сериале

Сериал «Чудо» с Идой Галич выйдет на ТВ
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Блогерша и телеведущая Ида Галич сыграла главную роль в сериале «Чудо». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Галич сыграла блогершу-коуча Мию. Девушка востребована в стране и знает, чего люди хотят на самом деле, но не говорят вслух. Она исполняет мечты миллионов, из-за чего их жизнь меняется. Но у чуда есть цена – и каждому предстоит решить, на что он готов пойти ради него.

Режиссерами проекта выступили Полина Власенко и Сергей Дьячковский. За сценарий отвечали Максим Жегалин и Никита Попов.

Съемки проекта прошли в Москве, Подмосковье и Астрахани. Сериал покажут на Кинопоиске и в эфире Первого канала. Дата премьеры станет известна позже. В ленте также сыграли Денис Шведов, Сергей Гилев, Антон Филипенко, Анастасия Уколова, Виктория Романенко, Александра Барышева, Юлия Вальцефер, Максим Жегалин.

«Мне так понравился этот проект и предложение Саши Ремизовой поучаствовать в пробах, что я решила пойти на риск. Я была глубоко беременной, а съемки поставили уже на осень. Пробы я проходила с малышкой и успешно справилась с ними, потому что настрой был колоссальный! Я была невероятно счастлива вернуться на съёмочную площадку всего через полтора месяца после рождения дочки», — поделилась Галич.

Ранее Иду Галич назначили капитаном удовольствия на собственном девичнике.

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