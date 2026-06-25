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Культура

Школьник привел пример из «World of Tanks» на ОГЭ

На сочинении по ОГЭ девятиклассник привел пример из компьютерной игры
World of Tanks

Школьник привел пример из известной компьютерной игры «World of Tanks» («Мир танков») в сочинении ОГЭ по русскому языку. Об этом сообщает Telegram-канал РИМ.

В сочинении ученик поразмышлял, в каких поступках проявляется сильный характер. По его мнению, сильный человек умеет преодолевать страхи, помогать другим, брать на себя ответственность как в трудных, так и в повседневных ситуациях. Девятиклассник привел в пример игру «Мир танков», где важна командная игра.

«Вместо того, чтобы думать только о собственной статистике, друзья помогут прийти на помощь товарищу, прикрыть его от противника и действовать сообща ради общей победы. Такое поведение требует ответственности и готовности поддержать других людей», — заявил школьник.

В июне певица Катя Лель рассказала, что ее 17-летняя дочь Эмилия полностью погружена в процесс подготовки к ЕГЭ. По словам артистки, сейчас ее дочь очень мало спит из-за подготовки к выпускным экзаменам.

Исполнительница раскрыла, что дочь занимается с репетиторами, которых она выбрала самостоятельно. Все занятия проходят в онлайн-формате.

Лель подчеркнула, что для нее главное, чтобы Эмилия смогла поступить в университет. При этом артистке не важно, будет ли ее дочь учиться бесплатно.

Ранее Мария Погребняк рассказала о переживаниях своих детей из-за экзаменов.

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