Катя Лель рассказала, как ее дочь готовится к ЕГЭ

Певица Катя Лель рассказала, что ее дочь мало спит из-за подготовки к ЕГЭ

Певица Катя Лель поделилась, что ее 17-летняя дочь Эмилия полностью погружена в процесс подготовки к ЕГЭ. Об этом артистка рассказала в беседе с kp.ru.

По словам Лель, сейчас ее дочь очень мало спит из-за подготовки к выпускным экзаменам.

«В четыре утра вчера еще она занималась. Я сказала: «Эми, давай иди спать», А она ответила: «Нет, я не могу, мне нужно сдавать ЕГЭ». Поэтому я уважаю ее очень за то, что она имеет дисциплину. Она имеет характер и силу духа», — заявила певица.

Артистка раскрыла, что дочь занимается с репетиторами, которых она выбрала самостоятельно. Все занятия проходят в онлайн-формате.

Лель подчеркнула, что для нее главное, чтобы Эмилия смогла поступить в университет. При этом артистке не важно, будет ли ее дочь учиться бесплатно.

«Пусть главное поступит. Главное, что ей это нравится. Обучение в нашей стране достаточно дорогое — это не секрет, тем более, медицинский. Но если это ее выбор, значит, она так хочет», — сказала она.

В период учебы наследница знаменитости будет жить вместе с ней. Однако уже сейчас девочка спрашивает, когда у нее появится собственная квартира.

До этого Катя Лель рассказала, что поблагодарила экс-супруга на выпускном дочери. Исполнительница призналась, что благодарна бывшему мужу, бизнесмену Игорю Кузнецову, за дочь, которой можно гордиться.

Ранее Катя Лель наняла экстрасенсов и детективов из-за пропавшего в Ницце экс-супруга.