Российская оперная певица Анна Нетребко собрала аншлаг на сольном концерте в Лондоне, несмотря на возмущения в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает издание, лондонский концерт прошел спокойно и успешно на главной сцене Королевской оперы. Нетребко аккомпанировал концертмейстер оперной труппы Большого театра – пианист Павел Небольсин. На мероприятия пришли британцы, россияне и другие русскоговорящие жители Лондона.

«Я так счастлива, Лондон прекрасен. Я люблю здешнюю публику. Это был потрясающий концерт», — заявила Анна Нетребко в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В сентябре 2025-го посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал предательством разрешение российской оперной певице Анне Нетребко выступить в Лондоне.

Более 200 организаций Украины обратились в театр и правительство с требованием запретить концерт Нетребко, но власти не стали вмешиваться в происходящее. Как утверждает РИА, на сентябрьском концерте певицы возле Ковент-Гардена собралось несколько человек с украинскими флагами и антироссийскими лозунгами.

Ранее Лавров высказался об отмене выступлений российских артистов в Европе.